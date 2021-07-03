السعودية تواجه الجزائر بـ نهائي كأس العرب

المواطن - محمد سمعه

سيواجه منتخب السعودية تحت 20 عامًا، نظيره الجزائري في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وذلك بعد تغلب منتخب الجزائر على جاره التونسي مساء اليوم السبت في دور نصف النهائي.

محمد عمر يصعد بـ الجزائر لمواجهة السعودية:

ونجح اللاعب محمد عمر في إحراز هدفي فوز الجزائر على المنتخب التونسي في الدقيقتين الـ67 والـ77.

وسيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الجزائري في المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

المنتخب السعودي يتجاوز مصر بثلاثية:

وكان المنتخب السعودي تمكن من الفوز على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل لـ الأخضر كل من عبدالله رديف وعبدالعزيز العليوة واللاعب صهيب الزيد.

يذكر أن الناقد الرياضي جمال عارف، كان أشاد بأداء منتخب السعودية تحت 20 عامًا الذي يقوده المدرب الوطني صالح المحمدي.

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