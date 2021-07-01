السعودية تواجه مصر في كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

اكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وأسفرت عن مواجهة السعودية لمنتخب مصر.

منتخب السعودية يتأهل ويُلاقي مصر:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد مصر، في الدور نصف النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب، على أن تُقام المباراة، يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة مساء، على إستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب السعودية تحت 20 عامًا إلى منافسات الدور نصف النهائي، بعدما أطاح بحامل لقب النسخة الماضية، السنغال من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، خطف منتخب مصر تحت 20 عامًا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على طاجيكستان بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليصطدم بالأخضر الشاب في مواجهة صعبة.

الجزائر تواجه تونس:

وفي المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، تواجه الجزائر منتخب تونس عند الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على إستاد القاهرة الدولي أيضًا.

وتمكن منتخب الجزائر تحت 20 عامًا من تجاوز نظيره المغربي بركلات الترجيح ضمن منافسات الدور ربع النهائي، فيما صعد المنتخب التونسي بعد فوزه على نظيره جزر القمر بهدف دون رد.

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