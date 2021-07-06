السعودية في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال بعثة السعودية رسميًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

اكتمال بعثة السعودية في أولمبياد طوكيو

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبين السعوديين المشاركين في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وعلق قائلًا: سيداتي سادتي.. رسميًا، اكتمال عدد أكبر بعثة أولمبية سعودية”.

وجاءت البعثة السعودية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، كالتالي؛ المنتخب السعودي، يوسف بوعريش “سباحة”، علي الخضراوي “تنس طاولة”، حسين علي رضا “تجديف”، سعيد المطيري “رماية”.

كما يتواجد ضمن أكبر بعثة أولمبية سعودية كل من؛ محمد آل حميد وسراج آل سليم “رفع أثقال” وطارق حامدي وسليمان حماد “كاراتيه”، بالإضافة إلى ياسمين الدباغ ومازن الياسين “ألعاب القوى”.

قائمة الأخضر

وكشف المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري قائمة الأخضر المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وضمت 22 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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