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السعودية لا تخسر مع رينارد في التصفيات
بحثًا عن التأهل إلى المونديال

السعودية لا تخسر مع رينارد في التصفيات

2021/07/01
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودية لا تخسر مع رينارد في التصفيات رينارد - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

يسير منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز طوال الفترة الماضية، ويطمح لمواصلة التألق خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية يتألق في التصفيات

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 8 مواجهات في التصفيات الآسيوية المشتركة، ولم يخسر أي مباراة مع رينارد، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل في مباراتين.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وظهر الأخضر بشكل مميز على الصعيد الهجومي في التصفيات الآسيوية المشتركة مع رينارد، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا، فيما اهتزت شباكه بـ4 أهداف، الأمر الذي يدل على تطور المنتخب دفاعيًا.

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل عام 18 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر في 3 مواجهات، ونجح في إحراز 35 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 11 مرة.

الأخضر في تصفيات مونديال 2022
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية

وأسفرت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ستُقام خلال الفترة من 2 سبتمبر المقبل، وحتى يوم 29 من شهر مارس.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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