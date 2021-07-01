السعودية لا تخسر مع رينارد في التصفيات

المواطن - مروة نبيل

يسير منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز طوال الفترة الماضية، ويطمح لمواصلة التألق خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية يتألق في التصفيات

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 8 مواجهات في التصفيات الآسيوية المشتركة، ولم يخسر أي مباراة مع رينارد، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل في مباراتين.

وظهر الأخضر بشكل مميز على الصعيد الهجومي في التصفيات الآسيوية المشتركة مع رينارد، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا، فيما اهتزت شباكه بـ4 أهداف، الأمر الذي يدل على تطور المنتخب دفاعيًا.

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل عام 18 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر في 3 مواجهات، ونجح في إحراز 35 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 11 مرة.

الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية

وأسفرت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ستُقام خلال الفترة من 2 سبتمبر المقبل، وحتى يوم 29 من شهر مارس.

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