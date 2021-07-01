السعودية للاستثمار الصناعي توزع أرباحاً بقيمة 225 مليون ريال على المساهمين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م.

موعد توزيع الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن ذلك سيكون اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 5-12-1442هـ، الموافق 15-7-2021م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 22-10-1442هـ الموافق 3-6-2021م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 3-6-2021م، وذلك بإجمالي مبلغ موزع يبلغ 225 مليون ريال، وعدد أسهم مستحقة للأرباح 450 مليون سهم، حيث تسجل حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

وبالنسبة إلى تاريخ الأحقية، لفتت السعودية للاستثمار الصناعي إلى أنه تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الأربعاء 20-11-1442هـ الموافق 30-6-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

آلية التوزيع:

وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.

وأهابت الشركة بجميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة، لافتةً إلى أنه بالنسبة إلى المساهمين غير المقيمين فتخضع التوزيعات النقدية عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة