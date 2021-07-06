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السعودية: ندعم ونساند مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة
تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها

السعودية: ندعم ونساند مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

2021/07/06
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية: ندعم ونساند مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة
المواطن - واس

تؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

دعم مصر والسودان: 

وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.


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