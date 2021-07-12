السعودية وسلطنة عمان يؤكدان تطابق وجهات النظر في الشأن اليمني والنووي الإيراني

المواطن - الرياض

صدر اليوم الاثنين بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك في ختام الزيارة التاريخية لسلطان هيثم بن طارق للمملكة.

وتطرق البيان للشأن اليمني وتطورات الأزمة اليمنية، وكذلك تطورات الملف النووي الإيراني وتداعياته.

الشأن اليمني

وفي الشأن اليمني، أكّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

الملف النووي الإيراني

كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة