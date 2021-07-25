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السعودي سراج آل سليم خامسًا في منافسات الأثقال بـ الأولمبياد
عن وزن الـ61 كيلوجراماً

السعودي سراج آل سليم خامسًا في منافسات الأثقال بـ الأولمبياد

2021/07/25
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودي سراج آل سليم خامسًا في منافسات الأثقال بـ الأولمبياد سراج آل سليم
المواطن - محمد سمعه

أنهى سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركته بـ دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 محتلًا المركز الخامس في الترتيب النهائي لمسابقة وزن الـ61 كيلوجراماً.

رسالة حساب اللجنة الأولمبية لـ سراج آل سليم 

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” أن آل سليم احتل المركز الخامس بعد الكشف عن الترتيب النهائي، كما وجه الحساب رسالة دعم له بعد احتلاله للمركز الخامس.

سراج آل سليم

رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه يساندان

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية حضر مع تواجد الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية لمساندة آل سليم.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وفهد بن جلوي


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