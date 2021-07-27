السفارة السعودية في هولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة شنغن

المواطن - الرياض

‏أوضحت سفارة المملكة في هولندا، اليوم الثلاثاء، شروط الدخول لدول منطقة “شنغن”.

وقالت سفارة المملكة، في بيان لها، “إن شروط الدخول لدول منطقة ‎شنغن ومنها ‎هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر”

أغراض السفر

وأضافت “‏وإذا كان غرضك الرئيسي من ‎السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، على سبيل المثال قضاء إجازة ، فأرسل طلب ‎التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، ‏وإذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن ، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً”

وشددت السفارة على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز ‎الفندق والتأمين الطبي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة