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السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا
عبر عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا

2021/07/29
الساعة 11:45 مساءً
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السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا - المواطن

علاقات متميزة بين البلدين

ونقل السفير حفظي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.
من جانبه رحب فخامة الرئيس الألباني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.

السفير حفظي يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس ألبانيا - المواطن

 


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