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السلطان هيثم يغادر سلطنة عُمان في طريقه إلى المملكة
في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين

السلطان هيثم يغادر سلطنة عُمان في طريقه إلى المملكة

2021/07/11
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السلطان هيثم يغادر سلطنة عُمان في طريقه إلى المملكة
المواطن - الرياض

غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطنة عمان تجاه المملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1- 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11- 12 يوليو 2021م.

تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.


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