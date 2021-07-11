السلطان هيثم يغادر سلطنة عُمان في طريقه إلى المملكة

غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطنة عمان تجاه المملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
فيديو | السلطان هيثم يغادر سلطنة #عُمان تجاه #المملكة للقاء #الملك_سلمان#السلطان_هيثم_يزور_المملكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/67CVJPMiyv
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 11, 2021
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1- 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11- 12 يوليو 2021م.
تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
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