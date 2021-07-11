السياحة تكثف حملاتها الرقابية وتغرم مخالفين بأكثر من 600 ألف ريال

المواطن - الرياض

كثفت وزارة السياحة حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي، كما أصدرت عقوبات على المخالفين بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

قطاع السياحة:

كما أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، في وقت سابق أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقًا مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

وقال خلال جلسة عقدت على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي انطلقت في الرياض قبل أيام: “تعلمنا أن الصناعة ليست مرنة بشكل كافٍ.. لقد خسرنا منذ 14 شهرًا العديد من الوظائف في القطاع، وخرجت العديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص، لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات”.

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