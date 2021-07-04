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السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية
نقدر متطلبات التنمية في إثيوبيا على ألا تكون التنمية على حساب الآخرين

السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية

2021/07/04
الساعة 10:03 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية
المواطن - متابعة

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بأنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة “إلى ما لا نهاية”.

وقال الرئيس السيسي خلال مأدبة غداء لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح “قاعدة 3 يوليو البحرية”، إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.

السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية - المواطن

مصر لم تهدد أحداً

وشدد الرئيس المصري، على أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، على ألا تكون التنمية “على حساب الآخرين” -على حد قوله-.

وقال السيسي: “مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021” موجهاً الشكر للدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.

السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية - المواطن

اتفاق عادل متوازن

وكان الرئيس المصري أكد في وقت سابق، على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية - المواطن السيسي: نرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية - المواطن


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