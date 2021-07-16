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السيسي يمازح ويطمئن المصريين ويوجه إليهم نصيحة: بلاش هري
أكد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر

السيسي يمازح ويطمئن المصريين ويوجه إليهم نصيحة: بلاش هري

2021/07/16
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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السيسي يمازح ويطمئن المصريين ويوجه إليهم نصيحة: بلاش هري
المواطن - متابعة

طمأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شعبه عن مصير البلاد في أزمة سد النهضة ودعاهم إلى عدم الإنصات إلى كل ما يقال، مؤكدًا أنه كان دائمًا صادقًا ومخلصًا شريفًا وأمينًا ومازال على العهد.

احتفالية مبادرة حياة كريمة

ومازح الرئيس المصري خلال احتفالية مبادرة “حياة كريمة، المواطنين المصريين وقال إنه يريد أن يقول كلمة يرددها الشعب المصري دائمًا لكنه تردد في الإفصاح عنها، ومع إصرار الجماهير جعلته ينطق بها حيث صرح السيسي: “بلاش هري”.

القلق من سد النهضة

هذا، وأفاد الرئيس السيسي بأنه “لا بد أن يحسب كلامه جيدًا لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد والشعوب، مؤكدًا أن أي تحد لا يمكن أن ينجح فيه إلا إذا كان الشعب المصري علي قلب رجل واحد”.

وأكد أن قلق المصريين من سد النهضة قلق مشروع، مشددًا على أن “لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر”.


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