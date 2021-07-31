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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين أغلقا مؤقتًا بسبب كورونا
اكتمال تعقيم 1914 مسجداً خلال 175 يومًا

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين أغلقا مؤقتًا بسبب كورونا

2021/07/31
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين أغلقا مؤقتًا بسبب كورونا
المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الشؤون الإسلامية تطبق الاحترازات

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.


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