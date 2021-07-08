الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجدًا

المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 152 يومًا 1790 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الشؤون الإسلامية تطبق الاحترازات

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد بمنطقة عسير وأربعة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد في كل من منطقتي القصيم والشرقية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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