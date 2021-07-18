الشؤون الإسلامية تُقدّم خدمة تصفّح المكتبة الإلكترونية للحجاج

المواطن - واس

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمات تصفّح المكتبة الإلكترونية عبر بطاقات الباركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية، التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقاً لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية.

البحث السريع عن المصادر العلمية الشرعية

وتسعى الوزارة من خلال توفير الخدمة لتمكين الحجاج من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية، التي تهم المسلم، وبلغات عالمية، وفق منظومة إلكترونية متطورة، لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية، لتحقيق التباعد الجسدي تحقيقاً للبروتوكولات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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