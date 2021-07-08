الشؤون الإسلامية : مسارات للحركة في نمرة والمشاعر المقدسة

المواطن - الرياض

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

خطة الشؤون الإسلامية

وشملت الخطة المعتمدة تجهيز مسجدي “نمرة والمشعر الحرام” بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق (البروتوكولات) الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أنهت الوزارة ــ ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة ــ الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

البرامج والوسائل التوعوية

وحرصت على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة برموز الاستجابة السريعة (الباركود) لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية وبلغات عالمية، إلى جانب تفعيل الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000) لشرح مناسك الحج وكل ما يتعلق بالأحكام إلى جانب التوعية بالإجراءات الاحترازية.

واعتمدت الشؤون الإسلامية عددًا من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن الحج في ظل جائحة كورونا والأحكام المتعلقة به، والتطرق للجهود الكبيرة التي تواصل المملكة تقديمها بقيادتها الرشيدة في الجائحة وحرصها على تحقيق مقاصد الشريعة وعدم تعطيل الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وكلفت الشؤون الإسلامية عددًا من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل والاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجدين خلال موسم الحج.

معالجة وتطوير أنظمة التكييف

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذت عدة مشاريع في منطقة المشاعر المقدسة خلال الأعوام الماضية منها معالجة وتطوير أنظمة التكييف، وفرش مساجد المشاعر، وتطوير وصيانة دروات المياه.. انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وحرصًا على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لبيوت الله ومختلف مرافقها وفق معايير الجودة والمواصفات التي تخدم بيوت الله في إطار رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

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