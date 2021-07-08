الشارقة يرفض التفريط في نجم آخر بعد رحيل كورونادو

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الشارقة الإماراتي موقفه حول بيع مدافعه البرازيلي الشاب ماركوس ميلوني وذلك بعد رحيل مواطنه إيجور كورونادو لصفوف نادي الاتحاد بشكل رسمي أمس الأربعاء.

الشارقة لن يفرط في ميلوني بعد رحيل كورونادو

وذكر نادي الشارقة في بيانه عبر “تويتر” أن اللاعب البرازيلي ميلوني صاحب الـ21 عامًا لن يغادر صفوف الفريق الأول، كون اللاعب مرتبطًا بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2021/2022، كما أن الجهاز الفني لنادي الشارقة مهتم بالإبقاء على اللاعب.

وكان الحساب الرسمي لنادي الشارقة عبر “تويتر” ذكر أمس الأربعاء أنه بناءً على رغبة اللاعب كورونادو في خوض تحد جديد وباتفاق جميع الأطراف، فقد تمت الموافقة على العرض المُقدم من العميد من أجل شراء اللاعب، كذلك تمنى النادي الإماراتي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

تفاصيل عقد نجم الاتحاد الجديد

وبحسب التقارير فإن الاتحاد قدم عرضًا ماليًّا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع نجم الشارقة السابق صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة.

كذلك بعد نجاح الاتحاد في ضم كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًّا يتخطى الـ15 مليون ريال.

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