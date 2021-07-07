الشارقة يعلن رسميًّا رحيل إيجور كورونادو إلى الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشارقة الإماراتي- قبل قليل- عن موافقته على رحيل لاعبه البرازيلي إيجور كورونادو لنادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الشارقة يرحب برحيل إيجور كورونادو:

وقال الحساب الرسمي لـ الشارقة عبر “تويتر: إنه بناءً على رغبة اللاعب كورونادو في خوض تحد جديد وباتفاق جميع الأطراف، فقد تمت الموافقة على العرض المُقدم من العميد من أجل شراء اللاعب، كذلك تمنى النادي الإماراتي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

وفي أول أمس، ودع اللاعب الإماراتي سيف راشد لاعب الشارقة، زميله كورونادو.

نجم الشارقة ودع كورونادو قبل إعلان النادي بيومين:

ونشر اللاعب سيف راشد عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام صورة له مع كورونادو حيث ودع من خلالها زميله البرازيلي .

وبحسب التقارير فإن العميد قدم عرضًا ماليًّا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع كورونادو صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة.

كذلك في حال نجح الاتحاد في ضم كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًّا يتخطى الـ15 مليون ريال.

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