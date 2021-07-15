الشباب أكثر الأندية السعودية تفاعلًا على تويتر

المواطن - مروة نبيل

شهد حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاعلًا كبيرًا من الجماهير خلال الفترة الماضية.

الشباب الأكثر تفاعلًا

وكشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عن قائمة أكثر أندية كرة القدم السعودية تفاعلًا على موقع التدوينات القصيرة، وفقًا لموقع “phlanx”.

وتصدر حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر” القائمة، حيث بلغ معدل التفاعل 0.13%، يليه النصر بـ0.12%، ثم حساب الاتحاد بمعدل تفاعل وصل إلى 0.06%، وحل النادي الأهلي رابعًا بـ0.05%، يليه الهلال بـ0.03%.

الهلال الأكثر تفاعلًا

وكانت حسابات نادي الهلال الرسمية تتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة الأكثر تداولًا بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل الزعيم إلى 62 بطولة، وحقق الفريق الأول لكرة القدم رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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