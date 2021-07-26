الشباب جاهز لودية ولفرهامبتون الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة ولفرهامبتون الإنجليزي.

الشباب ينهي استعداداته:

وانطلق تدريبات الشباب مساء بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، ثم أخضع اللاعبين لتدريبات سرعات توزعت في 5 محطات، وأجرى شاموسكا تدريبات فنية منوعة بعد أن قسم الفريق إلى مجموعتين.

واشتملت التدريبات تمارين على الاستحواذ والتمرير من لمسة، الضغط على حامل الكرة، وأنهى شاموسكا الحصة التدريبات بإجراء مناورة على ثلثي مساحة الملعب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية والكرات الثابتة الهجومية والدفاعية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره ولفرهامبتون الإنجليزي، عند الساعة الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة ماربيا الإسبانية.

استعدادات الليوث للموسم الجديد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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