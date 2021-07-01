الشمراني لـ جماهير الأهلي: كونوا مثل الهلاليين والنصراويين

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني نصيحة لـ جماهير الأهلي، وذلك من أجل دعم النادي مستشهدًا بما يفعله جمهورا الهلال والنصر مع أنديتهما.

وغرد الشمراني قائلًا: ” الراقي بل رئيسه، ماجد النفيعي لا يمكن أن يطرق الأبواب بحثًا عن دعمكم، فمن يحب الراقي، يجب عليه أن يُبادر مثل ما يفعل الهلاليون والنصراويين، فهل وصلت الرسالة؟”.

الأهلي والاتحاد لا يحظيان بالدعم الكافي

يذكر أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، سبق له وأن ذكر أن ناديي الأهلي والاتحاد لا يحظيان بالدعم مثل دعم الجماهير وأعضاء الشرف لناديي الهلال والنصر، مؤكدًا على أن هذا يكشف سر تفوق الهلال والنصر بالكرة السعودية في آخر 3 مواسم.

مهمة صعبة لـ إدارة النفيعي

وتولى ماجد النفيعي رئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات خلفًا لـ إدارة عبدالإله مؤمنة، حيث تقدم باستقالته أثناء مشاركة الراقي بـ دوري أبطال آسيا في إبريل الماضي.

وكان الراقي عانى كثيرًا من الناحية الإدارية أدت إلى احتلال الفريق للمركز الثامن بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

جدير بالذكر أن الراقي أعلن الجمعة الماضية عن ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من نادي سيريزو أوساكا الياباني لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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