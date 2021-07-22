الشيخ السديس يشكر موظفي الرئاسة عبر الجهاز اللاسلكي

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر لموظفي الرئاسة على نجاح خطة تفويج الحجاج في الفترة الماضية.
وقال معاليه للموظفين: شكرًا لجهودكم التي بذلتموها خلال الفترة الماضية في عملية تفويج الحجاج لطواف القدوم والإفاضة والتسهيل عليهم ومساعدتهم في أداء مناسكهم.
تقديم الخدمات المميزة للحجاج
وشدد على مواصلة المزيد من الجهد وتقديم الخدمات المميزة للحجاج، حتى الانتهاء من أداء مناسكهم بأفضل صورة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
كما أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة.
الشيخ السديس يستطلع رضا الحجاج
وقال بأن الخدمات يجب أن تكون مميزة وتنال رضا حجاج بيت الله الحرام والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
جرى ذلك خلال جولة معاليه بالمسجد الحرام للتأكد من الخدمات المقدمة.
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