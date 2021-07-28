الصحة: أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي لا تظهر إلا متأخرة فبادر بالفحص

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن 1 من كل 12 شخصًا مصابٌ بالتهاب الكبد الوبائي “ج” أو “ب”، لأن أعراض الإصابة به لا تظهر إلا متأخرة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية المبادرة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة “كبدك” في تطبيق موعد.

اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي:

وفي وقت سابق، فعّلت “الصحة” الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يقام بتاريخ 28 يوليو من كل عام ويحمل هذا العام 2021م شعار “افحص واطمئن التهاب الكبد لا ينتظر”، حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية تتضمن أرقامًا إحصائية محلية وعالمية عن المرض وأعداد المصابين ونسب الإصابة.

الأنشطة والفعاليات التوعوية:

وتسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة والفعاليات التوعوية إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للمرض، والمضاعفات التي يُسببها، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الكشف المبكر للوقاية من المرض ودعمها، وعلاج المرض.

تجدر الإشارة إلى أن التهاب الكبد الفيروسي، يعني التهاب الكبد الناجم عن أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة: (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)، و(هـ) حيث يُعد التهاب الكبد الفيروسي ثاني الأمراض المعدية القاتلة الرئيسة بعد مرض السل، وتتمثل الأعراض الشائعة للإصابة بجميع أنواع التهاب الكبد في اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، البول الداكن، آلام في البطن، فقدان الشهية والغثيان والقيء.

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