الصحة: الجرعة الأولى من لقاح فايزر متاحة حاليًّا للفئة من 12 إلى 18 عامًا

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على توفر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من (12- 18) عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الصحة عبر تويتر، اليوم الجمعة: لمنع العدوى، وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس، تتوفر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من (12- 18) عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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