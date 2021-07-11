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الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة

الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة

2021/07/11
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة لقاحات السكري
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1189) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (482,414) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


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