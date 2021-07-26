الصحة : السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

ضبط المتلفظ على الأطباء:

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.

إحالة إلى النيابة:

ولفت إلى أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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