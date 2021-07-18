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الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن
تتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية

الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

2021/07/18
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن وزارة الصحة
المواطن - واس

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.


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