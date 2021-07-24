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الصحة: حجز الجرعة الأولى من لقاح كورونا متاح للفئة 12 – 18
إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 516949

الصحة: حجز الجرعة الأولى من لقاح كورونا متاح للفئة 12 – 18

2021/07/24
الساعة 4:25 مساءً
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الصحة: حجز الجرعة الأولى من لقاح كورونا متاح للفئة 12 – 18
المواطن - واس

أكدت الصحة توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق, أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1256) حالة مؤكدة وتعافي(1155) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1385) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (516949) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (497965) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8155) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


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