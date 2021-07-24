الصحة: لا يوجد دواء حاسم ضد كورونا

المواطن - الرياض

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري: إنه لا يوجد دواء حاسم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك بعض الأدوية التي تعالج بعض الحالات المصابة بكورونا.

أدوية عديدة:

وأضاف عسيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه رغم اختبار عدد كبير من الأدوية لعلاج كوفيد بما فيها المضادات الفيروسية والأدوية المناعية والأمصال إلا أنه لا يوجد فعليًّا دواء حاسم.

وتابع: دكساميثازون وأشباهه تعالج بعض الحالات خاصة عند نقص الأكسجين، فيما تعالج مضادات إنترلوكين 6 بعض الفئات.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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