الصحة: لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين حقنًا في العضل

المواطن - الرياض

استعرضت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، طريقة التطعيم الخاصة بلقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حقن في العضل:

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن لقاح موديرنا يتم أخذه على جرعتين، وذلك عن طريق الحقن في العضل فقط، مشيرة إلى أن التقنية المستخدمة فيه هي “mRNA”.

اعتماد لقاح موديرنا:

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد اعتمدت، الأسبوع الماضي، لقاح موديرنا، ليكون رابع اللقاحات المعتمدة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1428) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (488346) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (11029) حالة، من بينها (1400) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (507423) حالة، توفي منهم (8048) حالة.

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