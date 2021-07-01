الصحة: 5 أوبئة ساهمت اللقاحات في القضاء عليها

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على مجموعة من الأوبئة فتكت بالبشرية وأودت بحياة الكثيرين، وساهمت اللقاحات في التخلص منها، مؤكدة أن سجلات التاريخ تشهد بانتهاء عشرات الأوبئة بفضل الله ثم اللقاحات.

وشددت الصحة على أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستساهم في القضاء على الجائحة وجعلها من الماضي.

5 أوبئة:

وأوضحت أن هناك 5 أنواع من الأوبئة انتهت بفضل اللقاحات وهي:

الكوليرا: مرض بكتيري وقـاتل ظهر عام 1817، وساهم اللقاح في القضاء عليه في المملكة بنسبة 100%.

الحمى الصفراء: مرض مُعدٍ نزفي وقـاتل ظهر عام 1904، قضى اللقاح المضاد له عليه بنسبة 100% في السعودية واقتصر على 47 دولة فقط حول العالم.

الحصبة: ظهرت عام 1912 واستمرت لسنوات، وهي تصيب الأطفال باستمرار، وينقذ اللقاح المضاد لها ما يقارب من 3 ملايين شخص من الوفاة سنوياً.

الجدري: هو مرض قاتل ومعدٍ ظهر عام 1939، وتمكن اللقاح المضاد له من القضاء عليه بالكامل في عام 1980.

شلل الأطفال: ظهر في عام 1979 وهو يتسبب في شلل دائم لا علاج له، واليوم يشهد 80% من سكان العالم وجود بلدان خالية من شلل الأطفال بمساهمة من اللقاح.

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