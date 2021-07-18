الصرامي: الطائي والتعاون يرغبون في جلب حكام أجانب

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عن قرار استباقي لناديي الطائي والتعاون لمباريات الموسم الرياضي الجديد.

الصرامي يكشف قرار استباقي للطائي والتعاون:

وقال سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في قرار استباقي الطائي والتعاون (يرغبون) في طلب حكام أجانب لمبارياتهما في الجولة الأولي والثانية”.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد مباريات الدور الأول، الذي سينطلق يوم 11 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يواجه التعاون الحزم والهلال في أول جولتين، فيما يلعب الطائي مع الزعيم وضمك.

الأندية تتحمل تكاليف طواقم الحكام الأجانب:

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل قد اعتمد السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وتستمر الأندية في تحمل التكاليف المالية لطاقم الحكام الأجانب واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي والمبلغة للأندية في حينه بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة