الصرامي بعد انضمام جوليانو لـ كورينثيانز: حقق إنجازًا فريدًا !

المواطن - محمد سمعه

علق سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، على انتقال البرازيلي جوليانو لصفوف فريق كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الإنجاز الفريد الذي حققه جوليانو !

وغرد الصرامي قائلًا: “كورينثيانز بطل مونديال الأندية في عام 2000، يضم نجم النصر السابق ليحقق اللاعب إنجازًا فريدًا باللعب لفريقين مختلفين شاركا في مونديال الأندية 2000 في البرازيل والمعروف بأن بطل آسيا وهو النصر وبطل أمريكا الجنوبية وهو كورينثيانز خاضا مباراة في البطولة وانتهت بفوز الفريق البرازيلي بثنائية دون رد”.

النجم البرازيلي جاهز لتحدٍّ جديد:

وكان النجم البرازيلي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي، ولم يكشف عن مدة التعاقد أو أي تفاصيل أخرى.

وعلق جوليانو قائلًا: “أنا سعيد جدًّا ومتحمس لفريقي الجديد.. أشكر كورينثيانز على هذه الثقة، ودعنا نذهب معًا في هذا التحدي الجديد.. وشكرًا جزيلًا لجماهير النادي على رسائل الدعم التي تلقيتها”.

كما نشر حساب نادي كورينثيانز البرازيلي الرسمي على “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد، وتمنى له التوفيق في مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة