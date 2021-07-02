الصرامي ينتقد الهلال بسبب جارديم!

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي رأيه في طريقة تقديم الهلال لمدربه الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم بعد وصوله إلى الرياض.

الصرامي ينتقد طريقة تقديم جارديم

وأعاد الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر تغريدة حساب نادي الهلال الرسمي لتقديم مدربه الجديد، حيث نشر صور وصوله، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “ليوناردو جارديم في الرياض مجددًا”.

وعلق سعود الصرامي قائلًا: “جارديم مدرب عالمي وكبير صنع نجومًا أثناء تدريبه لموناكو صاروا اليوم الأفضل في الملاعب الأوربية ومنهم الفرنسي كيليان مبابي”.

وتابع متحدث النصر السابق تغريدته قائلًا: “تقديمه بهذه الصورة الهزلية هزيمة لفن التسويق ولا تليق بقيمة المدرب والنادي.. تعصبك لناديك تجعلك ترتكب أخطاء لا تتناغم مع قيمة الحدث”.

المدرب البرتغالي يبدأ مشواره مع الهلال

ووصل ليوناردو جارديم بصحبة الجهاز الفني المساعد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء الأربعاء الماضي، وكان في انتظاره المنسق الإداري فهد المديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ المدرب البرتغالي التحضير لمنافسات الموسم الجديد، يوم الاثنين المقبل، حيث يجري اللاعبون فحوصات طبيبة شاملة لمدة 3 أيام، ثم يخوض تدريباته على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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