الصرامي يُحدد 3 أسباب لنتائج الأخضر بالأولمبياد

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على مستوى الأخضر تحت 23 عامًا، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

أسباب تراجع الأخضر

وتحدث الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسباب تراجع نتائج الأخضر، رغم تقديمه لمستويات مرتفعة في مباريات مرحلة المجموعات.

وقال الصرامي: “الأخضر الأولمبي شارك في أولمبياد طوكيو وقدم مستويات مرتفعة “خذلته” الأخطاء الفردية وسوء الحظ الذي لازمه قبل انطلاق مباريات الأولمبياد وأثناءها، فقد وضعته القرعة في المجموعة الأصعب”.

وتابع متحدث النصر السابق حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ثم استمرت معه في اللقاءات التي خسرها أمام ساحل العاج وألمانيا.. لقاء البرازيل كان مختلفًا”.

انتقادات لسعد الشهري

وخسر المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد البرازيل اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في الأولمبياد، ليتذيل ترتيب مجموعته بدون رصيد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري لانتقادات قوية بعد تلقي الأخضر لـ3 هزائم متتالية، حيث حمله الإعلاميين الرياضيين والجماهير المسؤولية بسبب اختيارات اللاعبين والخطط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط (اضغط هنا).

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