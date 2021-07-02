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الصرامي : 3 أسباب تجعل الهلال يضم مبابي !
متحدثًا عن اكتشاف جارديم لموهبة اللاعب الفرنسي

الصرامي : 3 أسباب تجعل الهلال يضم مبابي !

2021/07/02
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصرامي : 3 أسباب تجعل الهلال يضم مبابي ! مبابي في مباراة فرنسا وكازاخستان - المصدر @equipedefrance
المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر الجدل، وذلك بعد أن كشف عن 3 أسباب تقرب الهلال من ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

جارديم له دور في الصفقة !

وغرد الصرامي اليوم الجمعة قائلًا: “بيليه عضو شرف هلالي، مثل ما نشرت صحافة الهلال، ومبابي يؤكد في كل مناسبة أن بيليه مثله الأعلى في الملاعب والحياة، ومدرب الهلال جارديم اكتشف موهبة اللاعب الفرنسي وهو الأب الروحي له”.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
مبابي في لقطة من المباراة – @PSG_English

وتابع الصرامي: “السيولة النقدية متوفرة من الشركات الراعية، وعقد اللاعب مع باريس سان جيرمان اقترب من نهايته، كل الظروف متاحة لتوقيعه مع الهلال”.

مدرب الهلال سبق له تدريب مبابي:

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب الحالي لـ الهلال كان سبق له وأشرف على تدريبات النجم الفرنسي صاحب الـ23 عامًا في نادي موناكو الفرنسي بعام 2017.

على الجانب الآخر استقر اللاعب الفرنسي على البقاء بصفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل 2021/ 2022.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن اللاعب صاحب الـ23 عامًا مستمر في النادي الباريسي رغم رغبته في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

 


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