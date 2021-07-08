الصندوق العقاري يتيح خدمة فك الرهن الإلكترونية

المواطن - الرياض

كشف الصندوق العقاري للتنمية عن طريقة الحصول على صك عقاري جديد بكل سهولة من خلال خدمة فك الرهن الإلكترونية.

احصل على صكك الجديد بكل سهولة من خلال خدمة فك الرهن الالكترونيةhttps://t.co/NMB1KTCg5t#الصندوق_يخدمك pic.twitter.com/a833Eg16vd — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) July 8, 2021

خطوات فك الرهن العقاري

ونشر الصندوق مقطع فيديو يوضح هذه الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول على موقع الصندوق العقاري ثم الدخول على خدمات المواطنين ومن ثم اختيار طلب فك الرهن وتعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة والموافقة على الطلب.

بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار المستندات المطلوبة من الجهاز الخاص بالعميل ثم رفعها على الموقع الإلكتروني لتبدأ بعد ذلك مرحلة إصدار الصك حيث يمكن الحصول عليه من موقع وزارة العدل.

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