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الضباب الكثيف يعيد أجواء الشتاء إلى الباحة
درجة الحرارة دون الـ 23 درجة مئوية

الضباب الكثيف يعيد أجواء الشتاء إلى الباحة

2021/07/01
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الضباب الكثيف يعيد أجواء الشتاء إلى الباحة
المواطن - واس

خيّم الضباب الكثيف أمس على غابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ، عادةً ما تكتسيه المنطقة خلال فصل الشتاء، في حين لم تبرح درجة الحرارة الـ 23 درجة مئوية.

الجهات الأمنية تكثف جهودها

وكثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، كون الضباب يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

ضباب الباحة الضباب

 

تشكل الضباب

مما يذكر أن الضباب يعدّ ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار، كان الضباب أشد كثافة.

ضباب الباحة الضباب

 

ويحدث الضباب في المناطق الجبلية ومنها منطقة الباحة نظراً لأن درجات الحرارة في تلك المناطق تكون أقل من الأماكن المنخفضة، الأمر الذي يزيد تكثّف الهواء، وينتج عنه الضباب.

ضباب الباحة الضباب


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