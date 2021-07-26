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الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية
حجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع

الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية

2021/07/26
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, آخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية
المواطن - فهد القحطاني - أبها

شهدت مدينة أبها ومرتفعاتها، مساء اليوم الاثنين، ضبابًا كثيفًا غطى بعض الأحياء الجنوبية للمدينة وحجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع.

شلل في الحركة المرورية: 

وتسبب الضباب الكثيف في حجب الرؤية أمام قائدي المركبات، بالإضافة إلى تسببه في حالة من الشلل للحركة المرورية في بعض الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للأحياء الجنوبية للمدينة.

تصاعد للضباب:

ولا زالت حركة تصاعد الضباب مستمرة خلال الساعات الأخيرة من المساء، ومن الممكن استمرارها حتى الساعات الأولى لشروق شمس يوم غد.

ضباب كثيف يعرقل الحركة المرورية في ابها


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