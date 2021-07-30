الضبيعي للمرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية

المواطن - الرياض

صدرت الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن علي إبراهيم الضبيعي، إلى المرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأعرب الضبيعي عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

مسيرة تطويرية:

يشار إلى أن الضبيعي حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.

وتلقّى التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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