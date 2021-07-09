المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرار بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان وكيلًا لجامعة حفر الباطن للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

ورفع الضلعان شكره لـ وزير التعليم على الثقة بتعيينه وكيلًا لجامعة حفر الباطن للدراسات العليا والبحث العلمي، كما قدم شكره لرئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر على ثقته ودعمه، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الجامعة والوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأن يكون عند حسن الظن.

سيرة ذاتية ومسيرة علمية

وعمل الضلعان أستاذًا في قسم علوم الحاسب بجامعة الملك سعود وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة ولاية أوريجون الحكومية في الولايات المتحدة، وعمل رئيسًا لقسم علوم الحاسب بجامعة الملك سعود ثم كلف نائبًا لمركز المعلومات الوطني ثم وكيلًا لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود.

كما عمل الدكتور عبد الله الضلعان في الملحقية الثقافية في أمريكا ثم وكيلًا لكلية علوم الحاسب للدراسات العليا والبحث العلمي ثم وكيلًا لعمادة الدراسات العليا ثم ملحقًا ثقافيًا في سنغافورا ثم ملحقًا ثقافيًا في إيرلندا.

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