الطائي يبدأ الاستعداد في بريدة

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء الأحد، معسكره التحضيري لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الطائي يستعد للموسم الجديد:

وفور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة بريدة في منطقة القصيم، طلب المدير الفني التونسي محمد الكوكي من اللاعبين التوجه إلى ملعب التدريب في أكاديمية الجفن.

وشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الجماعية مشاركة جميع اللاعبين، وشهدت الحصة التدريبية التركيز على التمارين اللياقية، بجانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في بريدة لمدة 10 أيام، وسط أنباء عن احتمالية إنهائه بعد أسبوع فقط واستكماله في مدينة الإسماعيلية المصرية، من أجل خوض مباريات ودية هناك.

فارس الشمال يدعم صفوفه:

وتواصل إدارة نادي الطائي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في التألق بالموسم الجديد، حيث ضم العديد من اللاعبين ومنهم حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف، والزيمبابوي ناوليدج موسونا.

ونجح فارس الشمال في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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