الطائي يضم دينر جوميز حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي دينر جوميز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

دينر جوميز ينضم إلى الطائي

وكشف حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده رسميًا مع دينر جوميز كليمنت صاحب الـ29 عامًا، بعقد لمدة عامين حتى 2023، متمنيًا له التوفيق مع كتيبة فارس الشمال.

وسبق أن ارتبط اسم البرازيلي دينر جوميز بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن مسؤولي سكري القصيم أكدوا عدم التفريط في أي من الأجانب آنذاك.

الطائي يدعم صفوفه

وتواصل إدارة نادي الطائي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في التألق بالموسم الجديد، حيث ضم العديد من اللاعبين ومنهم حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف، والزيمبابوي ناوليدج موسونا.

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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