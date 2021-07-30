الطيران المدني: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية

المواطن - الرياض

أكدت هيئة الطيران المدني أنه تم السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك لمن استكمل تلقي جرعات أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأعلنت وزارة السياحة، مساء أمس الخميس، استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية.

استئناف استقبال السياح:

وقالت السياحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

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