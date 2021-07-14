العربية للوسائل تستحوذ على 51% من حصص ثمانية للنشر

المواطن - الرياض

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، توقيع “العربية للوسائل” -إحدى الشركات التابعة لها- اتفاقية شراء حصص مع كل من: عبدالرحمن علي أبو مالح، وأسيل صلاح باعبدالله، وشركة ميم للبحوث والدراسات، لغرض الاستحواذ على ما نسبته 51% من حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة صفقة إجمالية 33.31 مليون ريال.

وقالت المجموعة، في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن قيمة الصفقة تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

وذكرت أن شركة ثمانية للنشر والتوزيع تعد من أبرز الشركات السعودية العاملة في مجال الإعلام الرقمي، حيث تقدم عديداً من برامج البودكاست والأفلام الوثائقية على منصات التواصل الاجتماعي.

شروط مسبقة:

وأوضحت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، ومنها الحصول على موافقة وزارة التجارة على تعديل عقد تأسيس شركة ثمانية للنشر والتوزيع لإدخال الشركة العربية للوسائل شريكاً جديداً، وموافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى.

كما تتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قِبل البائعين في مثل هذه الصفقات، مشيرة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها، حيث تتطلب الصفقة موافقات من قِبل الهيئة العامة للمنافسة.

استراتيجية تحولية جديدة:

ولفتت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، إلى أن الاستحواذ على شركة ثمانية للنشر والتوزيع، يمثل امتداداً للاستراتيجية التحولية الجديدة التي أطلقتها المجموعة مؤخراً والرامية إلى تطوير محتوى نوعي وحصري، يعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.

وبينت أنه لا يوجد تأثير مباشر على التزامات المجموعة. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2021م

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