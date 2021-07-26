العلاقات العمالية بالرياض تنهي قرابة 700 طلب خروج نهائي في 5 أيام

المواطن - الرياض

أنهت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، إصدار ما يقارب من 700 رخصة عمل لغرض الخروج النهائي ودراسة 370 طلب بلاغ كيدي عن العمل وتصفية مستحقات 27 متوفى.

مهام الإدارة:

يذكر أن ادارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض تتولى مهام استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها وتصفية مستحقات المتوفين من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، ومنح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ورغبة الوافد في الخروج النهائي.

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