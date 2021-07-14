العويران لجماهير الشباب: مارتينيز مزاجي وبقاء جوانكا غير مفيد

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي الشباب السابق، سعيد العويران على طمأنة الجماهير بعد رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بقاء جوانكا غير مفيد ومارتينيز مزاجي

وكان جماهير الليوث قد أبدت غضبها لرحيل المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى صفوف العين الإماراتي، بالإضافة إلى عدم نجاح الإدارة في تجديد إعارة البرتغالي فابيو مارتينيز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال سعيد العويران: “أسعد الله نهاركم بكل خير عشاق الليوث محبي الشباب شاهدت ردة فعل الجماهير على التغيرات اللي تجري على خارطة الفريق وشيء من عدم الرضا على إعارة جوانكا للعين الإماراتي”.

وتابع العويران عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأنا أقول اطمئنوا بوجود أبو الولدي المركب تسير باستقرار وراح ترسي بأمان بإذن الله”.

وأضاف: “رأيي الشخصي أن أول مكاسبنا هو التعاقد مع مدرب بقيمة شاموسكا خبير ومتمرس في الدوري ويحدد الخارطة الفنية للفريق أما جوانكا فقد يكون للاعب رغبة وإجباره على البقاء غير مُجدٍ، وأما فابيو مارتينيز فهو لاعب كبير لكني أراه مزاجي غير مستقر في أدائه”.

العويران يطمئن جماهير الشباب

واختتم العويران تغريداته قائلًا: “الشاهد مما ذكرت: بأن المتبقي من المحترفين والمفاوضات الجارية مع بدلاء الراحلين والاستقطابات المحلية اللي تمت أمثال الجوعي والنجار والقادمة اللي في طريقها للحسم ستبقي الفريق في حالة انسجام وتوازن وقادر على تحقيق البطولات.. اطمئنوا الشباب في أيدٍ أمينة”.

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