العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا

المواطن - حائل
تواصل العيادات الجامعية في جامعة حائل تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا ”كوفيد 19″ من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ لن يتم السماح بدخول مرافق الجامعة إلا للمحصنين ابتداءً من تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ.
العيادات الجامعية
وأوضح المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل الدكتور فهد القحطاني أن العيادات الجامعية تواصل تقديم خدماتها لراغبي تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً من الأحد إلى الخميس, كما تم تخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢- ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة وإدارة التعليم بمنطقة حائل, مشيراً إلى أن الحجز سيكون من خلال تطبيق “صحتي” أو “توكلنا”.
شارك الخبر